Uova di Pasqua di lusso, vere e proprie opere d'arte della pasticceria e non solo. Creazioni intarsiate di gemme o impreziosite dalle mani dei più abili maestri cioccolatieri. Ecco quali sono le dieci uova pasquali più costose del mondo.

1. Uova Fabergé - 14 milioni di euro

L’uovo più costoso del mondo non è commestibile non essendo un vero uovo di cioccolato, ma una serie di gioielli ambiti dai collezionisti di tutto il mondo. Si tratta delle uova realizzate da Peter Carl Fabergè per gli zar di Russia fra il 1885 e il 1916. I nomi danno l'idea della raffinatezza delle opere d'arte: "Uovo dell'incoronazione", "Uovo rete di diamanti", "Uovo pergola di rose". Delle 52 uova di Pasqua gioiello realizzate ne sono rimaste solo 45.

La realizzazione di ognuna di esse richiedeva mesi di lavoro. Le creazioni sono intarsiate di pietre e gemme e impreziosite da smalti, oro, argento, diamanti. I prezzi delle uova sono diversi. Uno di appena 2 centimetri di altezza è stato valutato all'asta oltre 11 mila sterline, ovvero 14.850 euro. Da Christie’s, a Londra, nel 2007, si è raggiunto il prezzo più elevato per un Fabergè. Un grande uovo su basamento, con orologio e movimento automatico del valore stimato di 6 milioni di sterline, fu aggiudicato a quasi 9 milioni (13.925.609 euro).

2. Mirage - 7 milioni di euro

Un altro uovo gioiello per il secondo posto della speciale classifica. Il Mirage è tempestato da 1.000 diamanti (100 dei quali con taglio unico e inimitabile) che valgono 8 milioni di dollari. Come ogni uovo di Pasqua che si rispetti, anche questo nasconde al proprio interno una sorpresa: un globo completamente in oro massiccio 18 carati che contiene a sua volta una stupenda colomba in cristallo di rocca poggiata su un ramo di ulivo, anch'esso fatto a mano e composto d'oro e smeraldi.

L’uovo è poggiato su una base formata da un treppiede a sua volta decorato con diamanti. La progettazione dell’uovo si deve all’orafo Manfred Wild. A commissionare l'opera un collezionista misterioso.

3. Coniglio pasquale di Martin Chiffers - 50.000 euro

Il più costoso fra le uova di Pasqua commestibili, ha comunque fra gli "ingredienti", oltre al cioccolato purissimo che proviene dalla Tanzania, diverse pietre preziose. E' il Coniglio pasquale del celebre cioccolatiere Martin Chiffers. Il capolavoro a forma di coniglio è alto circa 40 centimetri e pesa 5 chilogrammi: gli occhi sono realizzati con due diamanti purissimi che fanno schizzare il prezzo introno ai 50.000 euro.

Il suo peso si aggira intorno ai 5 chili e contiene 548mila calorie. Ai piedi del coniglio tre uova di cioccolato decorate in oro.

4. Choccywoccydoodah Easter Eggs - 32.000 euro

Il Choccy woccy doo dah è il primo uovo della classifica totalmente commestibile, dunque privo di gioielli. Il prezzo è di 25.000 sterline (oltre 32.000 euro per ogni pezzo di questa serie).

Le uova Choccy, realizzate in stile Fabergé, sono composte per intero da cioccolato belga di lusso. Non è possibile ordinarne uno. Chi lo desidera, infatti, deve acquistarne almeno un trio al costo totale di £ 75.000, oltre 87.000 euro. L'azienda produttrice, fondata in Inghilterra nel 1994, annovera fra i suoi clienti star del calibro di Kylie Minogue, Elton John, Simon Cowell e Johnny Depp.

5. The Golden Speckled Egg - 8.500 euro

The Golden Speckled Egg (L'Uovo Maculato d'Oro) è realizzato da William Curley, uno dei maître chocolatier più rinomati al mondo. Per realizzare l'uovo sono necessari tre giorni di lavoro da parte di un team specializzato composto da sette pasticceri. L'opera, interamente commestibile, costa 7.000 sterline, circa 8.500 euro.

Le grandi dimensioni non sono l'unico aspetto che contribuisce a far salire il prezzo. Gli ingredienti utilizzati per la sua realizzazione, infatti, sono talmente esclusivi da aver determinato l'ingresso del Golden Speckled nel Guinness World Record. Il cioccolato Amedei proveniente dalle coltivazioni venezuelane della regione di Chuao avvolge l’involucro esterno dell’uovo, mentre le foglioline in oro (anch'esse commestibili) sono state applicate all’esterno per renderlo più prezioso e interessante.

6. Coniglio di Pierre Marcolini - 139 euro



Un coniglietto che fa capolino da un guscio di uovo di cioccolato fondente fatto con fave di cacao provenienti da Camerun e Cuba. Ai suoi piedi numerosi ovetti pralinati e animaletti di cioccolato nascosti nei cassetti. E' Il coniglio pasquale realizzato dal cioccolatiere belga Pierre Marcolini, eletto miglior pasticciere del mondo, nel suo 'atelier' di Bruxelles.

7. Uovo di Pasqua con galletto dipinto a mano di Fortnum & Mason - 112 euro

Realizzato in esclusiva per Fortnum & Mason dai maestri cioccolatieri del Galles, questo uovo con gallo dipinto a mano è interamente ricoperto di cioccolato colombiano “Fine Flavour” altamente aromatico e con un minimo di cacao 45%.

La vernice utilizzata per colorare il gallo è realizzata con pigmenti naturali e commestibili. Un lavoro che ha richiesto settimane per essere completato. Il prezzo di questa opera d'arte è di £ 95, che corrisponde a circa 112 euro.

8. Uovo di cioccolato Venchi - 100 euro

La versione più grande dell’uovo di Pasqua realizzato dall'azienda piemontese Venchi è quella da 1 chilogrammo. Cioccolato fondente arricchito con l’aggiunta di nocciole del Piemonte I.G.P. intere. Un prodotto in grado di soddisfare persino i palati più raffinati ed esigenti.

Ad impreziosire la confezione un'elegante scatola con colorate stampe floreali. Il prezzo al pubblico è di 100 euro per la versione più grande, ma è disponibile anche una versione ridotta da 540 grammi.

9. Classic Ostrich Easter Egg di Hotel Chocolat - 94 euro

L'uovo di Pasqua, più costoso dell'azienda britannica Hotel Chocolat è il cosiddetto "uovo di Pasqua di struzzo". Costo 80 sterline (circa 94 euro) per più di 1 chilogrammo di peso.

Metà dell'uovo è composto per il 40% da cioccolato al latte e arricchito con biscotti croccanti e riso soffiato, l'altra metà è una feuilletine croccante ricoperta di cioccolato al latte al 50%. All'interno c'è un vassoio di latta riutilizzabile riempito con 20 deliziosi cioccolatini. Il costo è di 95 euro.

10. Le Boudoir Citroen Egg de l’Hôtel de Crillon - 70 euro

Al decimo posto l'uovo dell'Hôtel de Crillon (Parigi) realizzato in The Boudoir, il negozio di cognac dell'hotel, e progettato dal famoso pasticcere Matthieu Carlin. Realizzato con il miglior cioccolato fondente, originario dei Caraibi e della Repubblica Dominicana, ripieno di uova di cioccolato al tartufo e praline.

Il design del prodotto unisce due simboli della storia dell'Hôtel de Crillon: la Citroen DS del 1973, utilizzata per il trasporto degli ospiti dell'hotel, e la muratura in pietra dei marciapiedi di Parigi. Per chi volesse acquistare questo meraviglioso uovo, il prezzo di vendita è di 70 euro.