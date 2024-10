“Ecco per voi anche la versione in Italiano della session live da casa, suonata con la mia band e coristi. Distanti, ma uniti dalla musica. Per voi, Simili, cantatela con noi”.

Laura Pausini, assieme ai coristi e ai componenti della sua band, ognuno dalla propria abitazione, danno sfogo alla loro voglia di rinascere e di riabbracciare i propri fans: la bacheca della cantautrice viene letteralmente invasa da messaggi da tutto il mondo: nel finale del brano, Laura clnclude salutando i suoi milioni di fans: ““Non ce la facciamo più, vogliamo rivedervi al più presto”.

Ecco il video “Simili”