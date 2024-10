Lasciata alla vigilia delle nozze, non si è persa d'animo. Ha dell'assurdo la vicenda che riguarda Lacie Gooch, una giovane americana che, suo malgrado, è stata protagonista di una clamorosa rottura col fidanzato a un passo dall'altare.

Dopo cinque anni di relazione, il compagno ha deciso di lasciarla il giorno prima del loro matrimonio, ma Lacie, piuttosto che piangersi addosso, ha reagito in maniera positiva. La sposa mancata ha infatti deciso di partire ugualmente in viaggio di nozze, ma in compagnia di sua madre. La luna di miele, tra l'altro, era stata regalata alla coppia dai suoceri della ragazza.

Lacie ha scelto di raccontare la sua storia su TikTok, rispondendo a un'influencer che aveva chiesto ai suoi follower quale fosse stato il loro gesto più folle mai compiuto dopo una rottura.

Il video ha raggiunto in poco tempo oltre 10,5 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti divertiti ed entusiasti. "È stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto", ha detto Lacie.