Lancio di banane contro il ministro Kyenge

„Nuova contestazione razzista contro il ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge: ieri sera, mentre si trovava sul palco della Festa del Pd a Cervia, il ministro è stato oggetto del vergognoso lancio di due banane fa parte di una persona non ancora identificata.

I due frutti non hanno raggiunto il palco, e Kyenge ha risposto con ironia: "Con la gente che muore di fame e la crisi, sprecare cibo così è triste".



L'arrivo del ministro a Cervia era stato preceduto da un blitz di Forza Nuova, che nella notte precedente aveva esposto, in piazza dei Salinari, alcuni manichini vestiti con giubbotti scuri e jeans, imbrattati sul petto di vernice color rosso sangue e corredati da cartelli e volantini con la scritta 'L'immigrazione uccide-No ius soli'.

