"L’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, in un momento in cui questo è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce, in una intervista al francese Journal Du Dimanche.

"Ho piena fiducia - prosegue Lagarde - che Mario Draghi sarà all’altezza della sfida. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ha la competenza, il coraggio e l’umiltà necessarie» per «far ripartire l’economia italiana con l’aiuto dell’Europa".