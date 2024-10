Lo zoo di Brcellona dice addio a uno degli ospiti più longevi. Qualche giorno fa La Vieja, una femmina di scimpanzé, è morta a causa di un ictus. L’esemplare aveva 60 anni ed era la più anziana d’Europa. La scimmietta ha trascorso l’intera vita nello zoo spagnolo, era stata catturata nel 1965 nella Guinea Equatoriale quando aveva circa due anni.

Era stata chiamata La Vieja, la vecchia, perché aveva molti peli grigi. Secondo i suoi custodi, era un animale dal “carattere nobile, affabile e accogliente che ha guidato il gruppo in diverse occasioni, diventando la sua matriarca ed essendo una buona madre e compagna di tutti”. Qualche mese fa ha avuto un ictus, i veterinari l’avevano curata e le sue condizioni di salute erano tornate buone. Mercoledì scorso però è stata vittima di un nuovo attacco e per lei non c’è stato niente da fare. Nei suoi anni in cattività, La Vieja ha avuto diversi cuccioli, molti dei quali hanno ereditato gli stessi capelli grigi.