Abbandonare gli animali è un reato gravissimo e significa condannarli a morire. Questa storia viene dall’Argentina e precisamente da Buenos Aires e scatena in noi rabbia e commozione al tempo stesso. È accaduta proprio la notte di Natale del 2021 in una strada della città.

Le telecamere di sicurezza presenti nella zona hanno ripreso una donna accompagnata da un bambino che, a un certo punto, si avvicina a un palo lega l’amico peloso e lo abbandona al suo destino, mentre il bambino assiste alla scena in lacrime. Gli attimi immediatamente successivi all’abbandono mostrati dalle telecamere sono strazianti: il cane cerca di inseguire la donna e il bambino, ma senza successo perché legato al palo.

L’abbaiare del cucciolo ha, fortunatamente, attirato l’attenzione degli abitanti della zona che si sono avvicinati al cagnolino per vedere cosa gli fosse accaduto. Tra le persone presenti a soccorrere il peloso c’è Julio, un uomo che non ha esitato nemmeno un istante e lo ha portato via con sé. Adesso Noel, questo è il nome che Julio ha dato al suo nuovo amico, sta bene e avrà una casa dove stare, ma soprattutto sarà inondato dall’amore di una famiglia.