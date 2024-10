Oltre 50 morti e numerosi dispersi: è un tragico bilancio quello del comitato di crisi allestito dal governo della Moncloa, a seguito delle fortissime piogge torrenziali che si sono abbattute nelle ultime 48 ore nella regione di Valencia, in Spagna.

Un bilancio che potrebbe diventare ancora più drammatico nelle prossime ore a causa del maltempo che ha provocato inondazioni e isolato tantissime località, e che, secondo le previsioni, dovrebbe durare fino a domani, giovedì 31 ottobre.

Si parla di più di 200 litri di acqua per metro quadro in poche ore; una tromba d’aria ha fatto straripare un torrente che ha portato sotto l’acqua la città di Albacete e non si contano gli incidenti stradali causati dal maltempo.