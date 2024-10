Oggi, alle ore 10, nell’Aula della Camera, riprende l’esame del decreto di Imu-Bankitalia. Se il decreto non dovesse essere convertito in legge entro la mezzanotte, gli italiani dovranno pagare la seconda rata dell'Imu 2013.

E questo rischio c’è se continuerà l'ostruzionismo dei grillini e la presidente della Camera Laura Boldrini non userà la cosiddetta "ghigliottina" per tagliare il dibattito e andare al voto.

"Resto stupefatto – dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini - dall'ostruzionismo del M5S che ostacola la conversione del dl Imu-Bankitalia in base al quale gli italiani non hanno pagato la seconda rata dell'Imu sulla prima casa. Se raggiungessero il risultato, gli italiani dovrebbero pagare la seconda rata Imu del 2013".

"Non è vero che se non si approva il decreto si pagherà l'Imu – sostiene invece il Movimento 5 Stelle - il parlamento può decidere di scorporare una parte del decreto e approvarlo".

La somma dei pagamenti per la seconda rata dell’Imu sarebbe di 2,2 miliardi di euro.