Nella serata di venerdì, Mosca ha violato lo spazio aereo di Danimarca e Svezia, quando un velivolo ad elica AN-30 ha sorvolato il mar Baltico, vicino all'isola di Bornholm.



La tensione internazionale aumenta in un momento in cui Stoccolma ed Helsinki stanno valutando l’ingresso nella Nato. In Danimarca il ministero degli Esteri ha convocato immediatamente l'ambasciatore russo per questa mattina, mentre il ministro della Difesa svedese ha definito l'episodio "inaccettabile".



All'inizio di marzo, quattro aerei da guerra russi avevano già violato lo spazio aereo svedese, sempre sul Mar Baltico.