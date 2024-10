Lavapiatti, stalliere, assistente giardiniere, segretario personale della regina e maggiordomo. Sono alcune delle professioni richieste dalla regina Elisabetta e per le quali è possibile candidarsi.

A darne notizia è il sito Qui Finanza che dà conto anche degli stipendi.

Per l’assistente giardiniere è previsto un contratto di 40 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì e l’aspirante candidato potrebbe portarsi a casa 24 mila euro all’anno.

Lo stipendio del maggiordomo ammonta a circa 16 mila euro l’anno. Per un maggiordomo con un alto grado di esperienza, invece, la retribuzione sale raggiungendo i 110 mila euro annui.

Per quanto riguarda, invece, la figura del lavapiatti, è previsto l’alloggio presso la residenza reale. Lo stipendio in questo caso è di circa 23 mila euro all’anno. Per assistenti alla pulizia e governanti invece, la paga è di circa 9 euro l’ora.

Per l’operatore telefonico lo stipendio previsto è di 31 mila euro all’anno, mentre per lo stalliere che si prende cura degli adorati cavalli della regina è di 27.000 euro all’anno.

Infine, il segretario personale della regina. Chi ha ricoperto questa carica dal 2017 al 2017, Christopher Geidt, ha guadagnato circa 200 mila euro l’anno.

Ecco come candidarsi online: https://royalvacancies.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/4/adv/