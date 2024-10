"Voglio che la gente sappia che mi manca", ha detto Gianna Floyd, 6 anni, figlia di George Floyd. La piccola è stata intervistata dall'emittente americana Abc, insieme alla madre Roxie Washington, che ieri è apparsa per la prima volta in lacrime in conferenza stampa insieme alla bimba e a un amico dell'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis.

Roxie Washington ha raccontato alla Abc di non aver ancora raccontato alla piccola Gianna cosa sia accaduto veramente. "Non sa ancora cosa è successo. Le ho detto che suo padre è morto perché non poteva respirare". Gianna, in una precedente intervista, ha detto di "voler fare il medico da grande, così posso aiutare gli altri".