Una storia che ha per certi versi dell’incredibile: l’attrice Hiba Abouk, fino a qualche tempo fa legata al giocatore del Paris Saint Germani Achraf Hakimi, ha chiesto il divorzio ma ha scoperto che lui risulterebbe nullatenente.

Un fatto paradossale, considerando che il terzino è uno dei giocatori più pagati in Ligue 1 (14 milioni lordi all’anno fino al 2026), ma in realtà l’ex giocatore dell’Inter già molto tempo fa aveva intestato tutti i propri beni a sua madre. Una mossa che ha spiazzato l’ormai ex moglie, che evidentemente pensava di aver diritto a una robusta fetta del patrimonio del giocatore marocchino. Ora i legali di Hiba Abouk lavoreranno affinché lo sportivo corrisponda ai due figli i giusti alimenti e il corretto riconoscimento economico.