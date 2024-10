Nuovi problemi per Derek Chauvin, il poliziotto arrestato per l'omicidio di George Floyd. I media americani hanno appena diffuso la notizia che sua moglie ha chiesto il divorzio. Un avvocato dello studio Sekula Law Offices, che rappresenta Kellie Chauvin, ex reginetta di bellezza del Minnesota, ha dichiarato che la donna è "devastata" per la morte dell'afroamericano 46enne, avvenuta lunedì scorso a Minneapolis. Kelly vuole "sciogliere il suo matrimonio. I suoi pensieri e la sua vicinanza sono per la sua famiglia della vittima, per i suoi cari e per tutti coloro che soffrono per questa tragedia".

Il legale ha aggiunto che "sebbene la signora Chauvin non abbia figli dal suo attuale matrimonio, chiede sicurezza e privacy per i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia in questo momento difficile".

L'agente resta in custodia dopo essersi reso protagonista di un omicidio che ha sconvolto gli Usa e il mondo. Floyd è morto il 26 maggio durante un fermo di polizia e dopo che lo stesso Chauvin gli ha premuto il ginocchio sul collo anche dopo averlo disarmato e immobilizzato, per quasi 9 minuti. "Non riesco a respirare", ha detto più volte la vittima prima di perdere i sensi e morire.