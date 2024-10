Le stime mostrano come il bilancio delle persone alle quali è stato diagnosticato un tumore in conseguenza delle tossine presenti nella zona del World Trade Center è salito alle stelle rispetto all'anno scorso, quando erano stati segnalati 1.140 casi.

Inoltre, il giornale statunitense sottolinea che un numero crescente di persone sta intentando cause legali di risarcimento. Sino ad ora sarebbero state risarcite 115 persone per un totale 50,5 milioni di dollari, in somme che vanno dai 400mila dollari ai 4,1 milioni.

Secondo il World Trade Center Health Program del Mount Sinai Hospital di New York, 1.655 tra i 37mila poliziotti, lavoratori della nettezza urbana, altri dipendenti comunali e volontari che hanno prestato servizio a Ground Zero dopo l'11 settembre 2011 si sono ammalati di cancro. Il bilancio sale a 2.518 persone se si aggiungono vigili del fuoco e paramedici.