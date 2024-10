I grandi capolavori del simbolismo, manierismo, paesaggismo, romanticismo e neoclassicismo diventano animati.

Il progetto del regista e animatore Rino Stefano Tagliafierro trasforma i gesti “congelati” dei dipinti in animazioni digitali che si focalizzano su gesti quasi impercettibili.

Tagliafierro è nato a Piacenza nel 1980 e lavora a Milano, ha collaborato con BMW, Adidas, Kenzo, Antonio Marras realizzando poi videoclip per importanti artisti come Four Tet, Mario Venuti, Fabri Fibra e Vittorio Cosma. Il sito del progetto