Da una nota della compagnia aerea Lufthansa si legge che la stessa è alla ricerca di nuovo personale. Alla ricerca soprattutto, grazie alla crescita dei voli economici, la Eurowings Luftverkehrs AG, una compagnia aerea regionale con sede a Düsseldorf, in Germania che fa parte del gruppo Lufthansa e la compagnia aerea CityLine, con base a Colonia, Germania, che è completamente partecipata da Lufthansa ed è la più grande compagnia aerea regionale in Europa.

La ricerca è aperta a 2800 assistenti di volo cioè hostess e steward, definiti nel Codice della navigazione anche come “personale addetto ai servizi complementari di bordo”; queste figure professionali dovranno garantire la sicurezza dei passeggeri e saper intervenire tempestivamente in caso di emergenze di tipo medico. E’ quindi necessario che sappiano usare strumenti di primo soccorso e che siano in grado di gestire una veloce evacuazione dei passeggeri in caso di pericolo.

Tra i loro compiti c’è anche quello di prevenire episodi che possano mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri effettuando i necessari controlli di sicurezza sull’aereo prima del decollo e dopo l’atterraggio. Inoltre il gruppo vuole assumere anche 240 piloti, 140 per Eurowings e 100 per le linee aeree dell'Austria. Sarebbero da aggiungere molti tirocinanti in oltre 30 occupazioni, come pure 150 addetti da impiegare all'aeroporto di Monaco di Baviera.

Anche Austrian Airlines, Eurowings e Lufthansa CityLine, evidenzia Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, stanno ampliando il personale con nuove assunzioni che riguarderanno per lo più il personale di volo. Lufthansa, è la principale compagnia aerea tedesca, ed è la settima compagnia aerea del mondo con una flotta di oltre 340 aerei e circa 119.000 dipendenti in tutto il mondo.