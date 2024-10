"Ballare è sempre stato il mio sogno. I chili di troppo li ho sempre avuti e non me ne sono mai fatta un grande problema, ma non volevo che mi impedissero di fare cose che mi piacciono”. E’ il commento di LuAyne Brown, in arte Lulù, la 29enne considerata la ballerina di lap dance più grassa del mondo: pesa 114 chili.

Ma il peso per Lulù non sembra esser un problema anzi fiera delle sue forme e di se stessa, si è esibita sul palco di America’s Got Talent, diventando una vera e propria star negli Stati Uniti.

“All’inizio provavo molto imbarazzo di fronte ai corpi snelli e torniti degli altri ballerini – ha detto Lulù -, poi, per la prima volta in vita mia, mi sono sentita davvero sensuale”.