Kira Rudik, 36 anni, faceva parte del Parlamento ucraino ed è un'ex amministratrice delegata della sede ucraina di Amazon Ring, ma in questi giorni ha deciso di armarsi, così come tanti suoi concittadini, per fermare l'avanzata russa nel suo Paese: "Ci siamo sempre chiesti quale sarebbe stata la forza che avrebbe fermato Putin. Pensavano che sarebbe stata una coalizione di grandi Paesi, invece eravamo noi" ha detto la giovane, come riporta La Stampa.

"Ho imparato a usare il Kalashnikov. Sembra surreale, perché solo pochi giorni fa non mi sarebbe mai venuto in mente. Ma anche le donne proteggeranno il nostro suolo allo stesso modo dei nostri uomini". È l’annuncio scritto sui social da Kira. La leader del partito Golos (“voce”) ha anche postato una sua foto mentre imbraccia il mitra. "Spareremo per proteggere il Paese e chi amiamo" è l’annuncio al post successivo su Twitter, "Sono sotto le scale, perché qui stiamo per proteggerci dalle bombe".

Kira è solo una delle moltissime donne che, insieme agli uomini, hanno deciso di difendere il Paese restando lì e combattendo sul campo. "Ci siamo sempre chiesti quale sarebbe stata la forza che avrebbe fermato Putin. Pensavano che sarebbe stata una coalizione di grandi Paesi, invece eravamo noi".