I russi qualche settimana fa hanno usato per la prima volta, nella guerra contro l'Ucraina, una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate, progettata per colpire obiettivi altamente protetti fino a una distanza massima di 50 km, con un raggio di errore possibile fino a 10 metri, grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: la notizia è stata riportata dal sito Defense Express.

Si tratta della bomba UPAB-1500B , mostrata per la prima volta nel 2019 durante la fiera della difesa MAKS-2019. L'ordigno è lungo più di 5 metri, ha un diametro di 0,4 metri ed è progettato per colpire obiettivi altamente protetti essendo in grado di caricare 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Dotato di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, può essere lanciato da un'altitudine di 15 km.

La bomba è stata usata nella regione di Chernihiv , nel nord dell'Ucraina, ma non si sa quale sia stato l'obiettivo.

La notizia è stata confermata anche dal portavoce dell'aeronautica ucraina Yuriy Ihnat.