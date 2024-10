"L’Ucraina ha ricevuto il questionario per l’adesione all’Ue. Abbiamo già fatto molto lavoro preparatorio. Siamo pronti per muoverci in fretta. Ci attendiamo di ottenere lo status di candidato a giugno". Lo scrive su twitter Olga Stefanishyna, vice primo ministro ucraino.

"È parte della nostra ripresa e vittoria sull’aggressore russo che vuole rovesciare il corso democratico dell’Ucraina", aggiunge la Stefanishyna.