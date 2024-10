Kate, principessa di Galles e moglie dell'erede al trono britannico William, annuncia in un video di essere in cura per un cancro. Kate, sottoposta più di due mesi fa a un intervento chirurgico all'addome, ha spiegato che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic.

Ha aggiunto che la notizia è arrivata come "uno shock" e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.

Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro.