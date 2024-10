La corsa ai sondaggi elettorali negli Stati Uniti continua senza sosta. Dopo il recente sorpasso di Donald Trump, Kamala Harris torna in testa nel voto popolare, mantenendo un margine minimo di soli due punti. Questo conferma che la competizione del 5 novembre sarà estremamente serrata. Secondo l'ultimo sondaggio Abcnews, pubblicato oggi, la candidata democratica si attesta al 49% contro il 51% del suo avversario repubblicano tra tutti gli elettori registrati.

Tuttavia, il vantaggio della vice presidente cresce leggermente al 51% contro il 47% tra i probabili votanti. L'analisi dettagliata del sondaggio rivela che Harris mantiene il tradizionale sostegno dei democratici tra gli elettori ispanici, delle donne nei sobborghi delle grandi città e degli elettori afroamericani. D'altra parte, Trump continua a raccogliere consenso tra gli elettori rurali e tra i maschi bianchi non laureati, mentre sta guadagnando terreno tra i giovani uomini.

Per quanto riguarda le questioni politiche, il presidente in carica mantiene un vantaggio di 12 punti sull'immigrazione, rispettivamente di 8 e 7 punti sull'economia e sull'inflazione, e di 7 punti anche sulla questione del Medio Oriente. Nel frattempo, Kamala Harris gode di un vantaggio a doppia cifra tra coloro che considerano l'aborto e la sanità come le questioni più importanti, con un margine di 15 e 10 punti rispettivamente.

La candidata democratica è inoltre avanti nella difesa della democrazia americana (+8 punti) e nel supporto al ceto medio (+6 punti).