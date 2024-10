"Il mondo libero si è unito contro Putin". Annunciato anche il bando contro "pesce, alcolici e diamanti" da Mosca.

Vladimir Putin è "l'aggressore e deve pagare il prezzo". Gli Stati Uniti revocano alla Russia lo clausola di nazione più favorita, mettendo di fatto fine a rapporti commerciali normali e aprendo a dazi pesanti sui prodotti Made in Russia. "Difenderemo ogni singolo centimetro della Nato" ha ribadito il presidente Usa sottolineando che "gli Usa non combatteranno una guerra contro la Russia". "Andremo alla caccia dei beni che gli oligarchi hanno ottenuto in modo disonesto". "Se userà armi chimiche, Mosca pagherà un alto prezzo" ha detto Biden precisando di non voler divulgare informazioni di intelligence.