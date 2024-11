"È cancro… Ogni anno, circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo ricevono questa diagnosi e io sono uno di loro. Non c'è un manuale su come annunciare queste cose, ma avevo pianificato di parlarne a lungo con la rivista “People” a un certo punto, per sensibilizzare e raccontare la mia storia alle mie condizioni. Ma quel piano doveva essere modificato stamattina presto quando mi hanno informato che un tabloid avrebbe pubblicato le notizie”.

Sono le parole, attraverso i propri canali social, di James Van Der Beek, attore protagonista della serie cult Dawson’S Creek, andata in onda dal 1998 al 2003. Il 47enne si è aperto sul proprio stato di salute dopo aver rilasciato un’intervista e rivelando di avere un cancro al colon-retto.

“Finora me ne sono occupato privatamente, ricevendo cure e digitando la mia salute generale con maggiore attenzione che mai. Sto bene e mi sento forte. È stata una bella iniziazione, e vi dirò di più quando sarò pronto”, ha spiegato James.

“Chiedo scusa a tutte le persone della mia vita che avevo pianificato di raccontarmi. Non si è verificato nulla di questo processo sulla mia timeline preferita, ma noi ci seguiamo, cogliendo ogni sorpresa come un cartello, indicandoci verso un destino più grande di quello che avremmo scoperto senza un intervento divino. Sappiate che io e la mia famiglia apprezziamo profondamente tutto l'amore e il sostegno”, ha concluso l’attore.