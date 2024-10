Il presidente americano Joe Biden ha rilasciato un'intervista, mentre le truppe israeliane continuano ad ammassarsi vicino a Gaza in vista di un'offensiva di terra contro i militanti di Hamas, affermando che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi e occupare Gaza" sarebbe un errore ". " Ma credo che " lo sato ebraico " capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah ", ha aggiunto il presidente americano a '60 Minutes', come anticipato dal Washington Post.

L' inviato israeliano Onu ha replicato che non c'è interesse a occupare Gaza oa restarci, ma occorre annientare Hamas.

Funzionari statunitensi e israeliani stanno intanto discutendo la possibilità di una prossima visita in Israele del presidente americano Joe Biden su invito del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, scrive la Reuters sul suo sito web, citando una fonte vicina al dossier. Anche il sito americano di informazione Axios scrive che Israele e gli Stati Uniti stanno discutendo di una possibile visita del presidente americano in Israele "alla fine della settimana", citando tre funzionari israeliani e statunitensi. La Casa Bianca da parte sua si limita a sottolineare che non ha annunciato da comunicare su nuovi viaggi del presidente, riferisce il Times of Israel.

Aggiornamento 17 ottobre 2023 ore 09:38. Domani Biden in Israele.