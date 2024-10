Record di nuovi casi di coronavirus in Israele, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 1.758 positivi, il numero più alto in un solo giorno dallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che nell'ultima giornata sono stati condotti 24.892 test diagnostici. Sono inoltre aumentati di 204 persone il numero di pazienti che versano in gravi condizioni, mentre è salito a 377 il bilancio dei morti per complicanze legate all'infezione.

Il numero maggiore di casi è stato registrato a Gerusalemme, dove si contano 3.410 positivi, seguita da Tel Aviv con 1.812 come riferisce il sito di Ynet.