Ulteriori provvedimenti per le donne iraniane che sceglieranno di non indossare il velo. I loro conti bancari saranno infatti bloccati, come annunciato da Hossein Jalali, membro della commissione Cultura del parlamento iraniano, come riporta il quotidiano riformista Shargh.

Già ieri Jalali aveva preannunciato "provvedimenti da mettere in pratica nelle prossime settimane" riguardo all'uso del velo in pubblico, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione nel 1979.

Ma non sarà l'unico provvedimento, anzi, minaccia Jajali il costo da pagare "sarà alto". Invece delle pattuglie della polizia morale, ha detto, "le persone che non indossano il velo saranno avvisate tramite messaggi, prima di passare alle punizioni". "Non ci sarà alcun ritiro dal piano dell'hijab perchè il ritiro significa il ritiro della Repubblica islamica", ha concluso.