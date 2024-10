“Siete invitati alla cerimonia del matrimonio, ma non alla festa”. Si tratta della (mezza) partecipazione che una coppia ha ricevuto da parte di due futuri sposi, suoi conoscenti. La donna ha deciso di condividerlo sui social per avere un’opinione dagli altri utenti. La notizia è stata riportata da Leggo.

“Sono rimasta un po' scoraggiata dal fatto che non solo fosse scritto a mano su un sottile pezzo di cartone piegato a metà e incastrato in una busta” ha spiegato la donna prima di accorgersi che nell’invito fosse specificato che avrebbe potuto partecipare alla cerimonia durante il giorno ma non alla festa serale.

“Abbiamo inviato un messaggio allo sposo e chiesto se dopo ci fosse un ricevimento perché l'invito elencava solo il luogo della cerimonia. Ha detto di sì, ma non siamo stati invitati perché non potevano permettersi un grande evento, quindi solo la famiglia e amici intimi sono stati invitati al ricevimento”.

“Un comportamento da maleducati. Puoi invitare le persone solo al ricevimento, ma non solo alla cerimonia. Riconsidererei l'amicizia” ha scritto un utente tra i commenti. “Decisamente maleducato. L'ho trovato estremamente di cattivo gusto” ha scritto un altro.