In un’intervista rilasciata al Messagero, Stefania Giannini risponde alla domanda sugli scatti di anzianità degli insegnanti. “Ci sono due parole fondamentali su cui secondo me dobbiamo basare la nostra azione: merito e valutazione.

Per i docenti, così come per gli studenti dobbiamo adottare criteri premiali”, ha detto il ministro. Chissà come la prenderanno gli insegnanti, questa prima “uscita” del nuovo titolare del dicastero dell’Istruzione.