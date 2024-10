“Un influencer cinese è morto poco dopo essersi trasmesso in live streaming bevendo diverse bottiglie di una bevanda alcolica “molto forte” sulla versione cinese del social Tik Tok”. Lo hanno riferito i media statali nel paese e la notizia è stata riportata da Leggo.

Il giovane “è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso live la sua partecipazione a una competizione con un collega influencer che prevedeva di bere Baijiu, uno spirito cinese con una gradazione alcolica tipica compresa tra il 30% e il 60%”, hanno riportato Shangyou News e Leggo.

Uno dei suoi amici ha rivelato che la vittima aveva preso parte a una sfida online nota come "PK" contro un altro influencer in diretta. Le sfide "PK" comportano gare uno contro uno in cui gli influencer competono tra loro per vincere premi e regali e spesso una delle punizioni per il perdente è bere Baijiu. "Nell'ultima parte del video, l'ho visto finire tre bottiglie prima di iniziare con una quarta - ha raccontato l'amico - poi è crollato".

Il social finisce (di nuovo) in un vortice di polemiche in quanto più volte giovani e giovanissimi hanno perso la vita o si sono inflitti danni fisici partecipando a challenge (sfide) online simili.