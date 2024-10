Ha atteso che il paziente, affetto da Covid-19 peggiorasse e venisse intubato per mettere in atto il suo piano: rubargli la carta di credito. Il fatto è accaduto all’ospedale Staten Island University North di New York. Un’infermiera di 43 anni ha utilizzato la carta spendendo appena 60 dollari per l’acquisto di generi alimentari e benzina, una cifra irrisoria di cui sperava non si sarebbe mai accorto nessuno.

La donna ha usato la carta del paziente 70enne per tre giorni prima che il paziente si arrendesse alla malattia: secondo la polizia ha rubato la carta durante un turno di lavoro. L’utilizzo della carta non è comunque passato inosservato ai familiari che sapevano che l’uomo era in un letto di ospedale tra la vita e la morte. La donna, che lavora in ospedale dal 2007, è stata sospesa e rischia di essere licenziata.