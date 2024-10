Max Paul Franklin, produttore televisivo americano molto conosciuto, è stato salvato dalla sua automobile, una Tesla Model Y, con in dotazione l'ultima versione del software Full Self-Driving (FSD).

La macchina, con il pilota automatico, ha trasportato l'uomo in ospedale mentre aveva un infarto in corso.

I FATTI. Franklin si trovava da solo nella sua casa in Virginia, nella notte fra l'1 e il 2 aprile, quando a un certo punto ha accusato un malore e ha deciso di affidarsi alla sua Tesla Model Y. L'uomo ha impostato l'autopilot per il pronto soccorso più vicino, la vettura ha guidato per 13 miglia in maniera completamente autonoma. Arrivato all'ospedale, il sistema avanzato di parcheggio automatico della macchina ha permesso a Max Paul Franklin di essere immediatamente soccorso.