Il padre del piccolo Prince ha raccontato che la scimmia ha catturato il bambino durante la notte, la mattina successiva i genitori e i nonni, vista la culla vuota, hanno immediatamente iniziato le ricerche e poche ore dopo hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo del piccolo galleggiava in un pozzo non lontano dall’abitazione della famiglia. Un ufficiale della Polizia locale ha spiegato che le telecamere di sicurezza hanno ripreso il branco di scimmie che, introdotto nell’abitazione, si è avvicinato al neonato poi una di loro lo ha preso e lo ha portato via con sé.

In India le scimmie si muovono in gruppo e sono, molto spesso, un vero problema per gli abitanti dei villaggi e delle città. Non mancano infatti le aggressioni alle persone o le devastazioni dei raccolti. Le autorità indiane, da tempo, stanno cercando di mettere in pratica una campagna di sterilizzazione per ridurre il numero delle scimmie, ma senza risultati importanti.

Come riportato dal NY Post, lo scorso dicembre in un villaggio a est di Mumbai, dopo che un gruppo di cani ferì a morte un cucciolo di scimmia, il branco si vendicò dell’assalto subito rapendo numerosi cuccioli di cane e lasciandoli a morire sopra i tetti delle case o sui rami degli alberi più alti.