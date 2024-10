La Polizia indiana ha rilasciato un piccione presunto spia cinese, dopo averlo trattenuto per otto mesi, e l'ha rimesso nuovamente in libertà: la storia del volatile è stata raccontata dall'agenzia Press Trust of India, che spiega come il tutto sia iniziato lo scorso maggio, quando venne catturato vicino a un porto di Mumbai con due anelli legati alle zampe, che portavano un messaggio scritto in un alfabeto che sembrava quello cinese.

La Polizia aveva sospettato fosse coinvolto in attività di spionaggio, quindi lo aveva preso per poi inviarlo nel centro di assistenza per animali Bai Sakarbai Dinshaw Petit di Mumbai.

Alla fine, si scoprì che il piccione era un uccello da gara in acque libere che era fuggito da Taiwan ed era arrivato in India. Con il permesso della polizia, il volatile è stato trasferito alla Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals, dove è stato liberato.

Non è la prima volta che un uccello viene sospettato dalla Polizia in India. Nel 2020, la Polizia del Kashmir rilasciò un piccione appartenente a un pescatore pakistano dopo che un'indagine aveva scoperto che il volatile, che aveva attraversato in volo il confine tra i due Paesi, non era una spia. Nel 2016, un altro piccione era stato preso in custodia dopo essere stato trovato con un biglietto alla zampa in cui si minacciava il primo ministro indiano, Narendra Modi.