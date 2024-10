Carlo III ha concesso ai Sussex di comparire, al completo, nella foto ufficiale che verrà distribuita come “souvenir” il giorno dell'incoronazione e in cui si vede il sovrano posare con tutta la famiglia al completo, Harry e Meghan compresi .

Lo scatto è stato pubblicato in queste ore il Daily Mail e dai tabloid inglesi ed è stato commentato dai media come di un " modo per far pace una volta per tutte ". Ma non manca chi reputa invece che si tratti solo di una trovata per vendere più gadget in occasione dell'evento.

La foto ricordo sarà distribuita prima e durante la festa del 6 maggio, giorno in cui a Londra ci sarà solo Harry, senza Megan.