Un cittadino italiano di 48 anni ha perso la vita a seguito di un incidente subacqueo in Svizzera. L'uomo, domiciliato nel Cantone di Ginevra, è morto nell'ospedale universitario di Losanna nella serata di ieri, dopo essere stato ricoverato.

Come riferito dalla polizia del Canton Vallese, sabato pomeriggio verso le 15, per cause ancora da accertare l'uomo ha perso conoscenza durante un'immersione nel lago ghiacciato di Taney, a circa 1.400 metri di quota, nel comune di Vouvry.

Aveva partecipato a un'uscita organizzata da un circolo di immersione sotto ghiaccio. L'uomo è stato estratto dal lago grazie all'intervento degli altri partecipanti, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche.

Dopo il primo soccorso effettuato sul posto, è stato trasferito in ospedale a bordo di un elicottero. Inutile il ricovero: il giorno seguente è stato dichiarato il decesso. La magistratura svizzera ha aperto un'inchiesta sull'accaduto.