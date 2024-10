E' morto a 55 anni in seguito a un drammatico incidente stradale Freddy Rincon. Centrocampista talentuoso e amato dai tifosi, fu protagonista del calcio internazionale non solo con i club, ma anche con la maglia della Colombia nel corso degli anni ’90

Tre mondiali giocati: Italia 1990 (dove segnò uno storico gol contro la Germania al 90°), Usa 1994 e Francia 1998. Un totale di 84 presenze e 17 reti con la “Tricolor”.

“Il Colosso, come lo chiamavano per via del fisico scultoreo, aveva il passo da pantera e il tocco felpato, correva quasi senza sforzo e - sostenuto da quel fisico possente: 190 centimetri per più di 80 chili - faceva dell’inserimento in area avversaria il suo pezzo forte", ricorda oggi La Gazzetta dello Sport. "Univa velocità e potenza, il limite - probabilmente - era la poca lucidità in area avversaria. Nessuno seppe mai con certezza in che ruolo giocasse, ed è la verità: stazionava in mezzo al campo, per definizione mezzala d’attacco, ma anche tornante all’occorrenza, persino regista avanzato o seconda punta".

Freddy Rincon giocò per 18 anni indossando fra le altre le maglie di Real Madrid, Napoli, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians.

L'incidente stradale è avvenuto a Calì, la città colombiana dove abitava. Era in un furgone con quattro passeggeri, fatale lo scontro con un autobus che arrivava dalla direzione contraria. Si è spento dopo qualche giorno in terapia intensiva presso la Clinica Imbanaco.