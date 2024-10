Nel mondo

Lo ha appena confermato la Farnesina, la notizia del passeggero italiano a bordo del Boeing 777 precipitato questa notte nel Mar Cinese era inesatta. Luca Miraldi, questo il nome dell'uomo per la cui sorte si era in apprensione, ha chiamato i familiari in contatto con l'Unità di crisi per ressicurarli. "Non ero a bordo, sono vivo".