Rosario Fiorello e' in terapia intensiva, al Policlinico Gemelli di Roma, in osservazione per trauma cranico dopo l'incidente con il motorino questa mattina.

Allo showman, a quanto si apprende, sono stati applicati punti di sutura. Fiorello, arrivato al pronto soccorso in codice rosso, comunque e' 'vigile e cosciente' e in questo momento i medici stanno valutando l'entita' del politrauma.

Fiorello, questa mattina vittima di un incidente stradale a Roma, è stato valutato in codice rosso per amnesia: lo showman non ricordava bene cosa fosse successo.

Sospetta frattura alla gamba e al braccio, invece, per il pedone coinvolto nell'incidente. Anche il pedone, cosi' come Fiorello, e' stato trasportato dal 118 di Roma al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Da quanto si apprende da fonti del 118, l'uomo, di mezza eta', sarebbe "vigile e cosciente".