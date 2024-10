Nel mondo

Filmato in ogni sua mossa, così è stato incastrato - grazie alle telecamere del Corpo forestale dello Stato mimetizzate nella vegetazione - un piromane di 36 anni, sorpreso in un bosco all'interno del Parco nazionale del Gargano, in località "Longara", nel comune di Serracapriola, Foggia. Rischia una condanna tra i 4 e i 10 anni con l'aggravante del reato commesso in un'area protetta. L'uomo, Daniele Gianluca Mennella, pregiudicato di San Severo, è stato sorpreso lo scorso 19 luglio, dopo la decisione di monitorare l'area interessata da una serie di roghi dolosi. Nel video della Forestale il piromane arriva in auto, poi si allontana dopo aver appiccato il fuoco alle sterpaglie in una zona non lontana da un lido molto frequentato e di difficile evacuazione, come è nella maggior parte del litorale garganico. Proprio oggi - ricorda la Forestale - ricorre il settimo anniversario del rogo doloso rimasto impunito che devastò i boschi della collina di Peschici. Dall'inizio dell'anno si sono verificati in Puglia 110 incendi boschivi, di cui 37 in provincia di Foggia, mentre nello stesso periodo dello scorso anno gli incendi erano stati 15