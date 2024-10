L’ultima volta che papa Francesco si è affacciato dalla finestra dalla finestra del Palazzo Apostolico per il Regina Coeli e salutare i fedeli risale al primo marzo scorso. Oggi in piazza san Marco sono tornati i pellegrini, anche se pochi, distanziati e con mascherine e hanno salutato il pontefice con un lungo applauso. "Cari fratelli e sorelle, buon giorno! Oggi che la piazza è aperta possiamo tornare. È un piacere!". Con questo saluto, Papa Francesco si è rivolto ai fedeli accorsi in piazza San Pietro per la prima volta dopo tre mesi di restrizioni dovute al coronavirus.

“Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci in piazza", ha poi concluso Papa Francesco salutando i fedeli. Per accedere alla piazza occorre sottoporsi, oltre che ai consueti controlli al metal detector, anche alla misurazione della temperatura.

In mattinata invece è stata celebrata la messa di Pentecoste nella Basilica, con 50 persone: "Liberaci dalle paralisi dell'egoismo e accendi in noi - ha detto invocando lo Spirito Santo - il desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi". Il Pontefice ha indicato i tre mali da evitare in questo momento: il narcisismo, il vittimismo e il pessimismo.