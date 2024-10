Secondo la cultura iraniana il cane è “impuro” la Shari’a lo vieta, anche se non è raro vederne qualcuno passeggiare per le vie delle città. Ma come sopportare tale illecito?

D’ora in poi una legge in Parlamento vieterà ogni contatto con cani, gatti e altri animali domestici considerati “vettori di malattie” “causa di danni psicologici e stress” e addirittura accusati di “danneggiare lo spirito delle persone”. I 75 parlamentari, difensori di questa teoria, imporranno il divieto di “importazione, riproduzione, allevamento o trasporto di animali pericolosi e sporchi” e proibiranno la loro presenza nei posti pubblici e privati. Per animali pericolosi si intendono: tartarughe, coccodrilli, camaleonti, serpenti, topi ma anche cani e gatti. Trasgredire significa venire multati per un importo da 10 a 30 volte il salario minimo e doversi “sbarazzare” dell’animale entro e non oltre dieci giorni.

Tuttavia, neanche a dirlo, alcune organizzazioni come la Polizia o le Forze Armate hanno il permesso di allevare gli animali, ma i cittadini che ne desiderano uno, dovranno chiedere un lasciapassare speciale all’ufficio delle imposte, che valuterà la proposta e deciderà in base a parametri non definiti. Capire i motivi di una legge come questa è difficilissimo, soprattutto per noi occidentali che consideriamo i nostri amici a quattro zampe parte della famiglia, ma pare che in alcuni paesi dell’Iran ci sia la convinzione che l’animale impedisca il compimento dei riti religiosi; il sudore e il pelo del cane sporcano le persone rendendo vana la preghiera.

Che dire? Ben poco. Solo che per la maggior parte di noi, vivere lontani dai propri cuccioli sarebbe davvero molto difficile.