In Francia è ancora record di contagi. La situazione coronavirus nel Paese non sembra rallentare: 42.032 casi da ieri, secondo il sito del governo, contro i 41.622 registrati nell'aggiornamento precedente. I tamponi quotidiani sono, in media, 232mila.

I morti nell'ultimo bollettino sono 184. A questa cifra, relativa agli ospedali, si deve aggiungere quella delle vittime degli ultimi 4 giorni nelle case di cura e negli istituti per disabili, che sono state 114. Il totale dal 1 marzo sale così a 34.508.In aumento le rianimazioni, dove oggi ci sono quasi 300 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 2.441 letti occupati da ammalati Covid.

Una situazione allarmante alla quale il governo sta cercando di porre rimedio, ma che giorno dopo giorno sembra peggiorare; l'emergenza sanitaria, ripristinata sabato scorso, è un chiaro segnale di come al momento appaia più che mai complicato contrastare l'avanzata del virus.