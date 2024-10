Allo scoccare della mezzanotte in Austria scatterà il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. Lo ha annunciato oggi il cancelliere Alexander Schallenberg dopo la videoconferenza con i governatori dei nove Laender (stati federali). Il lockdown per i no vax interesserà circa due milioni di persone sugli oltre nove che vivono in Austria e durerà dieci giorni con possibilità di proroga.

"L'Austria ha un tasso di vaccinazione vergognosamente basso, la situazione pandemica è grave e non stiamo facendo questo passo alla leggera, ma purtroppo è necessario", ha detto Schallenberg. Le persone non vaccinate potranno esclusivamente andare a lavorare, fare passeggiate e fare la spesa.

I singoli Laender potranno applicare misure più severe. Come indicato nel progetto del lockdown per i no vax, le restrizioni hanno lo scopo di "prevenire il crollo dell'apparato sanitario". Controlli e sanzioni saranno svolti "in modo molto coerente", dichiara Schallenberg.

"Chi non rispetterà le regole o si rifiuterà di essere controllato potrà essere sanzionato con una multa fino a 1.450 euro. Contemplato anche l'arresto", avverte. Il ministro dell'Interno Karl Nehammer annuncia: "Tutti coloro che vivono in Austria da lunedì possono essere controllati dalla polizia quando entrano negli spazi pubblici".