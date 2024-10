Presto il il team di Facebook svilupperà la nuova modalità "Facebook Offline" studiata appositamente per chi ha problemi di Internet o ha una connessione eccessivamente lenta. In questo modo sarà possibile accedere al social network di Zuckerberg anche senza essere connessi alla rete.

Sarà dunque possibile commentare e pubblicare post sul sito anche in assenza di una connessione a Internet. Si tratta, in ogni caso di una finta possibilità, in quanto i post non saranno pubblicati in tempo reale, ma soltanto quando sarà ripristinata la connessione. I commenti, le foto e gli stati verranno solamente "salvati", per poi essere condivisi quando si riattiverà internet.

Accedendo al sito in modalità offline si potrà comunque vedere la propria home grazie ai nuovi algoritmi di Facebook. Questi, infatti, memorizzeranno i dati che abbiamo consultato in una cache, per poi riproporli al momento dell'accesso. Ciò che si potrà vedere non è la bacheca con tutti i contenuti del giorno prima, ma soltanto alcuni post filtrati e selezionati da Facebook appositamente per noi.

Studiando le nostre abitudini, i post, i link e i like che lasciamo sul sito, questo potrà mostrarci i contenuti che rispecchiano i nostri interessi sul social. Non soltanto le azioni dei propri amici, ma anche notizie, immagini e video simili a quelli che vediamo più spesso appariranno nella versione offline.