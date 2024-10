E' forse la prima cosa che insegnano in un'autoscuola: tenere le mani ben salde sul volante. Sempre. Ma queste due ragazze iraniane devono aver saltato la lezione principale: la conducente infatti si preoccupa più dell'obiettivo dello smartphone della sua amica che della strada che ha davanti.

Le due cantano e si muovono come se fossero in un locale, e le conseguenze sono drammatiche: l'auto va a sbattere a causa della loro disattenzione mentre lo smartphone riprende la confusione causata dallo schianto. Per fortuna le donne ne escono praticamente incolumi, e una volta in ospedale hanno ancora la forza (e la voglia) di farsi un selfie.

"Non useremo mai più il cellulare mentre guidiamo" hanno dichiarato dopo il grande spavento.