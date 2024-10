Ha dell'incredibile la notizia arrivata dall'Estremo Oriente che si è rincorsa in questi giorni sui social network e i siti dei media di tutto il mondo.

Cecil Chao, imprenditore 77enne di Hong Kong, nel 2012 offrì 50 milioni di euro all'uomo che sarebbe riuscito nell'impresa di conquistare il cuore della figlia Gigi.

"Un gioco da ragazzi" avranno pensato i tanti seducenti dongiovanni di questa nostra terra, ma non è proprio così. La giovane Gigi, infatti, è lesbica e dal 2012 a oggi ha respinto uno dopo l'altro gli oltre 20 mila corteggiatori che si sono presentati alla corte del magnate Chao.

Una situazione difficile per l'anziano imprenditore che, oltre a non rassegnarsi ad avere una figlia omosessuale, non sopporta l'idea di non avere un nipotino al quale lasciare in eredità il suo immenso impero economico. Così, il vecchio Cecil, ha deciso di giocare forte e in questi giorni ha raddoppiato la cifra che andrà in premio a chi conquisterà la figlia. 100 milioni di euro a chiunque sposerà Gigi che, pare, stavolta si è davvero indispettita dichiarando che mai nessun uomo riuscirà ad interessarla.