Il 14enne Terkura Unongo presenta in un’intervista la sua creatura: «Mi ispiro ai Social già esistenti ma questo sito è molto di più». E non lo venderebbe mai, a meno che «non mi offrano 500 miliardi di dollari»

Piccoli Mark Zuckerberg crescono. A tutte le latitudini, nei luoghi del mondo apparentemente più impensati. Terkura Unongo ha 14 anni e frequenta la scuola americana Hillcrest a Jos (capitale dello stato di Plateau in Nigeria). È lui l’inventore di Facebook nigeriano. Come tutti gli adolescenti della sua età smanettava, ma con un fiuto imprenditoriale decisamente superiore rispetto ai coetanei. Il giornale dello Stato africano A tutte le latitudini, nei luoghi del mondo apparentemente più impensati.e frequenta la scuola americana Hillcrest a Jos (capitale dello stato di Plateau in Nigeria). È lui l’inventore di Imongo , il. Come tutti gli adolescenti della sua età smanettava, ma con un fiuto imprenditoriale decisamente superiore rispetto ai coetanei. Il giornale dello Stato africano Daily Trust lo ha intervistato per scoprire quali attrezzi si usano nella “fabbrica del nerd”.

Una conversazione da cui emerge l’entusiasmo della giovane età unita a una concretezza da adulto: