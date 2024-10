Un’immagine shock che sta facendo il giro del mondo e indignare: un cane randagio imbrattato di verde, che rischia di morire per intossicazione.

E’ stato individuato dai residenti mentre cercava cibo in un sacco di plastica nei giardini di un quartiere residenziale di Petaling Jaya, in Malesia. Sono proprio loro che hanno diffuso le immagini sui social per chiedere aiuto.

"Chiunque abbia compiuto questo gesto, deve essere un malato di mente. È totalmente disumano pensare di fare cose del genere" scrive il ragazzo che ha postato le foto.

Sulla salute del povero cane la Malaysian Association of Veterinary Pathology (MAVP) fa sapere che "la vernice è molto pericolosa per gli animali, può essere anche letale perché interrompe il sistema respiratorio, causa nausea, vertigini e allergie alla pelle. Infatti il povero cane sta molto male, si è avvelenato con la stessa vernice".